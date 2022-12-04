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14:31, 4 декабря 2022Россия

В СПЧ назвали темы предстоящей встречи с Путиным

Член СПЧ Гусев: на встрече с президентом России Путиным обсудят вопросы судебной системы

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит вопросы судебной системы и СМИ. Об этом заявил член СПЧ Павел Гусев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Темы связаны, прежде всего, с правами человека. Основа встречи с президентом — это обсуждение проблем, которые есть в России, есть в различных регионах. Вопросы связаны и с судебной системой, и с заключенными, и со средствами массовой информации», — сказал он.

По словам Гусева, в рамках встречи любой представитель совета сможет представить свой доклад, если на это хватит установленного времени. Он отметил, что уже прошли предварительные заседания, на которых обсуждались возможные выступления.

Ранее член СПЧ Александр Брод сообщил, что Путин встретится с советом 7 декабря. По его словам, встреча с российским лидером в конце года стала традиционной.

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Кристина Есикова
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