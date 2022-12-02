В СПЧ назвали дату встречи с Путиным
Президент России Владимир Путин 7 декабря проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такую дату назвал РИА Новости член СПЧ Александр Брод.
Он также сообщил, что встреча с главой государства в конце года стала традиционной.
В середине ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В него вошли десять новых членов, в том числе военный корреспондент Александр Коц и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.
В числе новых членов СПЧ также оказалась член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.
Тогда же из состава Совета российский лидер исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова, Ивана Засурского.
В задачи СПЧ входит оказание содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в России.