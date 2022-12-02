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16:14, 2 декабря 2022Россия

В СПЧ назвали дату встречи с Путиным

Член СПЧ Брод сообщил, что президент Путин проведет встречу с Советом 7 декабря

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин 7 декабря проведет встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Такую дату назвал РИА Новости член СПЧ Александр Брод.

Он также сообщил, что встреча с главой государства в конце года стала традиционной.

В середине ноября Путин подписал указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). В него вошли десять новых членов, в том числе военный корреспондент Александр Коц и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

В числе новых членов СПЧ также оказалась член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и другие.

Тогда же из состава Совета российский лидер исключил Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова, Ивана Засурского.

В задачи СПЧ входит оказание содействия президенту в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также подготовка предложений президенту по совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина в России.

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Анна Щербакова
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