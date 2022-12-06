Анонсировано заседание Путина с СПЧ

В Кремле заявили, что президент России Путин проведет заседание СПЧ 7 декабря

Президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Мероприятие анонсировала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Заседание пройдет в формате видеоконференции.

Уточняется, что члены Совета расскажут о своей работе в 2022 году, в частности о различных аспектах правозащитного содействия проведению спецоперации и интеграции новых регионов.

В Кремле напомнили, что традиционно в ходе заседаний СПЧ происходит «активный обмен мнениями между главой государства и членами Совета по широкому кругу вопросов».

Ранее член СПЧ Павел Гусев заявлял, что Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека обсудит вопросы судебной системы и СМИ.