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13:21, 24 ноября 2023Россия

В СПЧ раскрыли подробности предстоящей встречи с Путиным

Глава СПЧ Фадеев: планируем обсудить с Путиным широкий круг вопросов

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Встреча членов Совета по правам человека (СПЧ) и президента России Владимира Путина, скорее всего, пройдет в онлайн-формате. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

«У многих членов Совета есть свои предложения, свои вопросы. Как обычно, круг вопросов, которые мы планируем обсудить с президентом, широк. Никаких запретов нет. Никто никому ничего не запрещает говорить, так было всегда и так будет сейчас», — заявил Фадеев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в декабре проведет встречу с членами Совета по правам человека (СПЧ).

В ноябре 2022 года Путин обновил состав СПЧ. Он исключил из Совета Игоря Каляпина, Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Александра Асмолова, и Ивана Засурского. В то же время в состав Совета вошли десять новых членов, в том числе военный корреспондент Александр Коц и президент благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева.

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      Алена Шевченко
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