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10:47, 25 сентября 2023Экономика

Умер бывший министр экономики Евгений Ясин

Экс-министр экономики РФ Евгений Ясин умер на 90-м году жизни

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

25 сентября в возрасте 89 лет скончался почетный научный руководитель Высшей школы экономики (ВШЭ), бывший министр экономики Евгений Ясин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Александр Кынев.

«Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел», — написал он. Информацию о смерти экс-министра также подтвердил в социальной сети Facebook (принадлежит Meta — компания признана экстремистской и запрещена в России) писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Евгений Ясин с 1989 года работал заведующим отделом Государственной комиссии по экономической реформе при Совете Министров СССР, затем с 1994 по 1997 год занимал должность министра экономики России. Он был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. С 2018 года он входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Ясина считают первым наставником главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом в список иностранных агентов) написал в своем Telegram-канале, что прощание с Евгением Ясиным состоится в четверг, 28 сентября, в 13 часов в здании ВШЭ на Покровском бульваре.

3 сентября на 95-м году жизни умер египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед. Как сообщила семья бизнесмена, Аль-Файед мирно скончался от естественных причин и был похоронен в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке. Мухаммед Аль-Файед был известен как владелец английского футбольного клуба Fulham и лондонского универмага Harrods, а также как отец Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе под парижским мостом Альма 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой.

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