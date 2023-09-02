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05:43, 2 сентября 2023Экономика

Умер миллиардер Мухаммед Аль-Файед

Миллиардер Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет
Мухаммед Аль-Файед

Мухаммед Аль-Файед. Фото: Stephen Hird / Reuters

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Как сообщила семья миллиардера, Аль-Файед «мирно скончался» от естественных причин. По информации Sky News, он был похоронен в Центральной мечети Лондона в Риджентс-парке.

Мухаммед Аль-Файед был известен как владелец английского футбольного клуба Fulham и лондонского универмага Harrods, а также как отец Доди Аль-Файеда, который погиб в автокатастрофе под парижским мостом Альма 31 августа 1997 года вместе с принцессой Дианой. Сам миллиардер обвинял британскую королевскую семью в смерти сына, и утверждал, что катастрофа была подстроена.

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    Марина Совина
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