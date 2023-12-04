Путин объяснил выход России из ряда международных институтов

Путин: выход России из международных институтов не значит игнорирование прав

Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), сообщает РИА Новости.

Как объяснил глава государства, Москва готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека.

Путин отметил, что «гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску возможных решений в этой сфере», и СПЧ уже принял определенные шаги в этой области. «Нужно, безусловно, и дальше настойчиво продолжать работу в таком направлении», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин обновил состав СПЧ. Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Тем же указом глава государства включил в совет несколько новых членов.