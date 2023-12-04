Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:22, 4 декабря 2023Россия

Путин объяснил выход России из ряда международных институтов

Путин: выход России из международных институтов не значит игнорирование прав
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россия вышла из ряда международных правозащитных институтов, однако это не означает игнорирование прав. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ), сообщает РИА Новости.

Как объяснил глава государства, Москва готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами, находить решения для формирования эффективной, справедливой, равной для всех системы обеспечения прав человека.

Путин отметил, что «гражданские институты в силу своей гибкости более приспособлены к оперативному поиску возможных решений в этой сфере», и СПЧ уже принял определенные шаги в этой области. «Нужно, безусловно, и дальше настойчиво продолжать работу в таком направлении», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин обновил состав СПЧ. Из состава совета исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, а также журналист Леонид Никитинский и общественные деятели Александр Мукомолов и Мара Полякова. Тем же указом глава государства включил в совет несколько новых членов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Сценарист «Слова пацана» прокомментировал претензии к сериалу

      Украине предрекли большие неприятности из-за действий Запада

      Путин задумался о поддержке гражданских семей погибших участников СВО

      В США назвали тяжелым положение Украины

      Путин назвал уродливым термин «неграждане»

      Карпин оценил критику на его заявление о дебилах

      Путин призвал принять решения по амнистии

      Сейф с уголовными делами загорелся в отделе полиции в Петербурге

      Путин объяснил выход России из ряда международных институтов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости