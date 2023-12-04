Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава государства посещает ее впервые. Он осмотрит павильоны, а затем вручит премию «Волонтер года — 2023». Церемония пройдет в рамках форума «Мы вместе», в котором участвуют 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее стало известно о запланированной на 4 декабря встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте России. Одной из тем обсуждения станет специальная военная операция.