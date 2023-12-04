Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 4 декабря 2023Россия

Путин приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Владимир Путин впервые приехал на выставку «Россия» на ВДНХ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин приехал на выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава государства посещает ее впервые. Он осмотрит павильоны, а затем вручит премию «Волонтер года — 2023». Церемония пройдет в рамках форума «Мы вместе», в котором участвуют 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 стран.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики.

Ранее стало известно о запланированной на 4 декабря встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте России. Одной из тем обсуждения станет специальная военная операция.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      В Ростовской области сработали системы ПВО

      В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      В Молдавии пассажирка троллейбуса устроила скандал из-за русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости