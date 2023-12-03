В СПЧ перечислили планируемые темы для обсуждения с Путиным

Секретарь Точенов: члены СПЧ намерены обсудить с Путиным темы СВО и миграции

Совет по правам человека при президенте России на встрече с Владимиром Путиным планирует поднять темы специальной военной операции (СВО) на Украине, миграции, здравоохранения и образования. Позиции из списка перечислил РИА Новости ответственный секретарь Совета Александр Точенов.

До этого в пресс-службе Кремля заявили, что глава государства 4 декабря в режиме видеоконференции встретится с членами СПЧ.

Точенов намерен в ходе мероприятия рассказать о реализации поручений президента, которые выходили по результатам прежних встреч Путина с СПЧ.

Другой представитель Совета Александр Брод раскрыл, что желал бы выступить перед главой государства и затронуть вопрос развития системы общественного контроля на выборах.

«Хочется еще раз отметить недопустимость разыгрывания "национальной карты" на выборах, есть наработки относительно отражения информационных провокаций на выборах», — пояснил он.

В 2022 году Путин встречался с членами СПЧ 7 декабря. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда заявлял, что никакого стоп-листа вопросов на встрече с членами президентского Совета нет и быть не может.