Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

Путин: в отношениях России и Швеции полностью отсутствуют контакты

В отношениях Москвы и Стокгольма полностью отсутствуют политические контакты, а также свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что отказ Швеции от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы. Также он уточнил, что каждая страна сама определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности.

По словам президента, нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России, проявившей стойкость на Украине.