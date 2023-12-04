Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 4 декабря 2023Мир

Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

Путин: в отношениях России и Швеции полностью отсутствуют контакты
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В отношениях Москвы и Стокгольма полностью отсутствуют политические контакты, а также свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что отказ Швеции от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы. Также он уточнил, что каждая страна сама определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности.

По словам президента, нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.

Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России, проявившей стойкость на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Босс таинственного наркокартеля сделал щедрый подарок властям. Зачем он купил остров Тайвань и теперь отдает его Италии?

      Зеленский решился на отчаянный шаг из-за угрозы бунта

      Путин высказался о русофобии в странах Прибалтики

      Словакия исключила поставки оружия и боеприпасов Украине

      Глава МВД Эстонии допустил закрытие границ с Россией

      Саперы взорвали служившую игрушкой детям и украшавшую сад пенсионеров бомбу

      Обвинение запросило 19,5 лет колонии обвиняемому в хищениях экс-министру

      «Динамо» обыграло «Рубин» в матче РПЛ

      Путин оценил ситуацию с мигрантами

      Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости