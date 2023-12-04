Путин заявил об отсутствии контактов в отношениях со Швецией
Путин: в отношениях России и Швеции полностью отсутствуют контактыСюжетРоссия и НАТО:
В отношениях Москвы и Стокгольма полностью отсутствуют политические контакты, а также свернуто торгово-экономическое и гуманитарное взаимодействие. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
Российский глава подчеркнул, что отказ Швеции от политики неучастия в военных блоках не может не вызывать вопросы. Также он уточнил, что каждая страна сама определяет оптимальные пути обеспечения своей безопасности.
По словам президента, нынешняя же ситуация в двусторонних отношениях не отвечает интересам ни обеих стран, ни региона, ни Европы в целом.
Ранее глава Минобороны Швеции Пол Джонсон призвал ускорить вступление страны в НАТО, чтобы «отразить угрозу» со стороны России, проявившей стойкость на Украине.