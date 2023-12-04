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11:22, 4 декабря 2023Экономика

Россия поставила Евросоюзу рекордные объемы сжиженного газа

Kpler: в ноябре экспорт российского СПГ в ЕС вырос до рекордных 1,75 млн тонн

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В ноябре экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) вырос до рекордных 1,75 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные аналитиков Kpler сообщает «Коммерсантъ».

Осенью Россия побила исторический рекорд поставок в ЕС, установленный в декабре 2022 года (1,737 миллиона тонн). За месяц все отгрузки топлива выросли на 9,3 процента в годовом выражении, до 2,914 миллиона тонн. Самыми крупными покупателями стали Франция (получила шесть отгрузок) и Бельгия (десять партий).

За ноябрь отгрузки российского СПГ в Китай резко снизились — с 0,8 до 0,1 миллиона тонн. Экспорт в Японию увеличился до 0,64 миллиона тонн (плюс 22 процента), а в Южную Корею — до 0,28 миллиона тонн (плюс 50 процентов).

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С начала года отгрузки топлива из России сократились до 29,12 миллиона тонн (минус 2,5 процента в годовом выражении). Причиной называют остановку на технологический ремонт «Ямал СПГ» и «Сахалин-2». За одиннадцать месяцев Россия экспортировала в Азию 14,78 миллиона тонн СПГ, в Европу — 18,8 миллиона тонн. Рост поставок в ЕС объясняется заторами в районе Панамского канала, которые сильно видоизменили основные потоки, пояснил аналитик Kpler Виктор Катона. По его словам, экспортеры теперь предпочитают короткие логистические цепочки, а стоимость фрахта СПГ-танкеров в Атлантическом бассейне увеличилась почти вдвое, с 90 до 160 тысяч долларов в день.

Ранее страны Евросоюза стали перепродавать пятую часть российского сжиженного природного газа. Топливо «перекачивают» с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. Из 17,8 миллиарда кубометров российского топлива, поступившего в страны блока с января по сентябрь 2023 года, 21 процент перенаправили в Бангладеш, Китай, Японию и другие страны, не входящие в ЕС.

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      Вячеслав Агапов
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