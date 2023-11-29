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11:20, 29 ноября 2023Экономика

Европа нашла способ заработать на российском газе

FT: страны Евросоюза перепродают 21 % российского СПГ в другие страны

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

Страны Евросоюза стали перепродавать пятую часть российского сжиженного природного газа (СПГ). О найденном способе заработать на поставках топлива из РФ сообщает Financial Times (FT).

Российский газ «перекачивают» с танкеров, курсирующих между Ямалом и северо-западной Европой, на суда в портах Бельгии, Испании и Франции. По информации Института энергетики и финансового анализа, из 17,8 миллиарда кубометров российского топлива, поступившего в страны блока с января по сентябрь 2023 года, 21 процент был перегружен на суда, направлявшиеся в Бангладеш, Китай, Японию и другие страны, не входящие в ЕС.

В Евросоюзе отстаивают возможность импортировать российские энергоресурсы, объясняя это долгосрочными контрактами, за нарушение которых придется выплачивать компенсации. Так, например, у бельгийской Fluxys заключен контракт с «Ямалом СПГ» до 2039 года. При этом ранее комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон призвала страны блока «сократить поставки российского СПГ и полностью отказаться от него». Также в планах властей принять нормы, которые позволят государствам — членам объединения отказывать российским и белорусским операторам в доступе к газовой инфраструктуре ЕС.

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В 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов. Таким образом блок стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. В топ стран Европы, покупающих российский газ, вошли Испания, Бельгия, Франция, Португалия и Греция — совместно они импортируют больше топлива, чем Китай.

Ранее ученые Корнельского университета заявили, что использование американского сжиженного природного газа оказалось вреднее для климата, чем сжигание угля. По словам одного из авторов исследования, Роберта У. Ховарта, вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива через Мировой океан, порождает обширные утечки метана, особенно агрессивного газа.

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      Вячеслав Агапов
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