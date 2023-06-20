В России решили ограничить экспорт газа

Минэнерго решило на четыре года ограничить экспорт сжиженного газа с субсидируемых заводов

В Минэнерго России обсуждают возможное ограничение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) для малотоннажных заводов. Это предложение внесут в правительство в ближайшие две недели, заявил директор департамента развития газовой отрасли ведомства Артем Верхов, его цитирует РИА Новости.

В течение года Минэнерго планирует запустить программу субсидирования строительства СПГ-заводов. При этом предприятиям, запущенным с господдержкой, ограничат возможные поставки газа на четыре года, «чтобы не весь СПГ уехал за границу», пояснил Верхов. Также поддерживать строительство необходимой инфраструктуры — заправок и заводов — намерены с помощью закупки газомоторной техники, добавил представитель ведомства.

Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что страны Евросоюза (ЕС) продолжают покупать СПГ из России вопреки давлению США. По словам бизнесмена, концерн заключил 20-летний контракт на импорт российского газа, поэтому европейским странам все равно придется заплатить за поставки. В 2022 году 15 миллионов тонн газа из России обеспечили шестую часть от общей потребности ЕС в СПГ.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС отказаться от российского СПГ. На просьбу откликнулась Испания, крупнейший покупатель российского СПГ. Глава испанского Минэнерго Тереза Рибера обратилась к местным компаниям с просьбой не перезаключать контракты на поставку российского топлива.