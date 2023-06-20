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15:49, 20 июня 2023Экономика

В России решили ограничить экспорт газа

Минэнерго решило на четыре года ограничить экспорт сжиженного газа с субсидируемых заводов

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Минэнерго России обсуждают возможное ограничение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) для малотоннажных заводов. Это предложение внесут в правительство в ближайшие две недели, заявил директор департамента развития газовой отрасли ведомства Артем Верхов, его цитирует РИА Новости.

В течение года Минэнерго планирует запустить программу субсидирования строительства СПГ-заводов. При этом предприятиям, запущенным с господдержкой, ограничат возможные поставки газа на четыре года, «чтобы не весь СПГ уехал за границу», пояснил Верхов. Также поддерживать строительство необходимой инфраструктуры — заправок и заводов — намерены с помощью закупки газомоторной техники, добавил представитель ведомства.

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Ранее глава компании TotalEnergies Патрик Пуянне признал, что страны Евросоюза (ЕС) продолжают покупать СПГ из России вопреки давлению США. По словам бизнесмена, концерн заключил 20-летний контракт на импорт российского газа, поэтому европейским странам все равно придется заплатить за поставки. В 2022 году 15 миллионов тонн газа из России обеспечили шестую часть от общей потребности ЕС в СПГ.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала страны ЕС отказаться от российского СПГ. На просьбу откликнулась Испания, крупнейший покупатель российского СПГ. Глава испанского Минэнерго Тереза Рибера обратилась к местным компаниям с просьбой не перезаключать контракты на поставку российского топлива.

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    Вячеслав Агапов
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