Европа захотела освободить свой рынок от российского СПГ

Еврокомиссар Симсон призвала компании ЕС не продлевать контракты на покупку СПГ в России

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обратилась к европейским компаниям с требованием не продлевать контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) в России, чтобы освободить рынок для «надежных» поставщиков в Европу. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Я призываю все государства-члены и компании перестать покупать российский СПГ и не перезаключать новые контракты по газу с Россией, когда те подойдут к концу», — высказалась она.

По ее словам, этот шаг позволит гарантировать партнерам сохранение спроса в Евросоюзе. При этом закупки СПГ из России Симсон назвала «репутационным риском» для европейских потребителей.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявил, что ЕС решил на треть расширить свои мощности по приему сжиженного природного газа (СПГ) к 2024 году. Страны собираются заместить трубопроводные поставки газа из России, построив новые терминалы для приема СПГ и увеличив их число с 27 до 35. Таким образом мощности по регазификации (преобразования СПГ из жидкого состояния в газообразное) вырастут со 178 миллиардов до 227 миллиардов кубометров.