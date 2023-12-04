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11:18, 4 декабря 2023Ценности

Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась с изуродованным телом

Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась со шрамами на животе

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей и осталась с изуродованным телом. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Анастасия (фамилия не раскрывается) из Москвы обратилась в частную клинику «Медекс», расположенную в Севастополе. По ее словам, она выбрала данное медицинское учреждение по хорошим отзывам. Подготовка к операции состояла из сдачи общего анализа крови. После этого пластический хирург Гавриленко провел блефаропластику (операция по изменению формы век и разреза глаз — прим. «Ленты.ру»), а также подтяжку груди и живота.

Однако после выписки из клиники пациентка почувствовала болевые ощущения в области живота. В связи с этим она обратилась за помощью в госпиталь Минобороны, где ей сказали, что пластическая операция прошла неудачно. Позже на фоне болей в животе возник некроз, и появились шрамы.

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В настоящий момент Анастасия проходит лечение к Севастополе. Врачи считают, что пациентка не сможет полностью восстановиться. В свою очередь, суд взыскал с клиники 325 тысяч рублей и 160 тысяч рублей за расходы по экспертизе. Кроме того, медицинский центр должен выплатить пострадавшей моральный ущерб, равный стоимости вмешательства.

Отмечается, что хирург Гавриленко был уволен, но основатель «Медекса» Александр Бабич заявил, что планирует оспорить постановление суда. По его мнению, операцию проводил врач высшей категории, а Анастасия прошла экспертизу в частной клинике, результаты которой он собирается проверить.

В ноябре россиянка Татьяна рассказала о страшных последствиях пластики лица в клинике Санкт-Петербурга. После проведенной операции она почувствовала себя хуже из-за стекающей с ее лица крови, однако столкнулась с бестактным отношением доктора.

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      Мария Винар
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