Россиянка рассказала о страшных последствиях пластики в клинике Санкт-Петербурга

Россиянка рассказала о бестактности врачей из Санкт-Петербурга после пластики

Россиянка Татьяна (фамилия неизвестна) рассказала о страшных последствиях пластики лица в клинике Санкт-Петербурга. Соответствующую информацию публикует издание 78 в своем Telegram-канале.

По словам женщины, она сделала коррекцию внешности хирургическим путем в клинике «Абриелль». Как утверждает собеседница издания, после проведенной операции она почувствовала себя хуже из-за стекающей с ее лица крови, однако столкнулась с бестактным отношением доктора.

«Врач вышел, взял меня за грудки, сказал, чтобы я успокоилась, что я сумасшедшая, что у меня не все в порядке с головой. Чтобы я успокоилась и шла к себе в палату. Он это говорил очень грубо, и мне казалось, что я нахожусь не в платной клинике, да и вообще не в клинике, а в тюрьме», — пожаловалась она.

Пострадавшая также призналась, что медицинский персонал не реагировал на ее просьбы о помощи должным образом. «Кровь настолько сильно текла, что все, что у меня было перебинтовано, тампоны мне не помогали. Кровь лилась струей на меня и на кровать. Я обратилась к дежурному персоналу, но девушка посмотрела на меня и сказала, что все нормально», — сообщила Татьяна.

В заключение пациентка призналась, что в упомянутой клинике ее пытались убедить в том, что кровь не течет. «Они внушали, что у меня проблемы с головой», — заключила она.

В октябре Инстасамка пожалела о пластике из-за последующих унижений. Знаменитость, которая увеличила ягодицы у звездного хирурга Тимура Хайдарова, рассказала о неприятностях, связанных с хирургическим вмешательством.