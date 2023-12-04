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20:02, 4 декабря 2023Бывший СССР

Российские военные перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке

Российские отряды перерезали снабжение ВСУ на артемовско-соледарском участке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские отряды добровольческо-штурмового корпуса перерезали основной путь снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовско-соледарском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя корпуса, помощника командира отряда «Енисей» Алексея Селиванова.

«Четыре штурмовые группы сейчас работают по этой трассе в районе Артемовского (украинское название — Хромово). Это была последняя трасса, по которой питалась из города Краматорска через Часов Яр соледарско-артемовская группировка ВСУ», — рассказал Селиванов.

По его словам, те украинские военные, которые находились в Артемовском или на северо-западе Артемовска (украинское название — Бахмут), оказались под огневым контролем.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что украинские военные бежали при штурме Артемовского. В ведомстве считают, что точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств ВСУ стали причиной деморализации военных.

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      Алевтина Запольская
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