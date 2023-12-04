Минобороны заявило о бегстве украинских военных из-под Артемовска. Что известно о боях за последний путь снабжения ВСУ?

Минобороны: ВС РФ обратили ВСУ в бегство при штурме поселка Артемовское

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали при штурме населенного пункта Артемовское (Хромово). Через этот поселок во время сражения за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) проходил последний путь снабжения группировки ВСУ, из-за чего за него шли ожесточенные бои.

В Министерстве обороны России рассказали, что российские десантники из состава Южной группировки при разведке и доразведке с воздуха вскрыли систему обороны противника и обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских военнослужащих. Бойцы ВДВ огнем артиллерии подавили огневые позиции противника и поразили вскрытые пункты управления. После этого штурмовая авиация нанесла удар по фортификационным сооружениям, где скрывались бойцы ВСУ.

[При штурме поселка] противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен Представитель Минобороны России

Причиной деморализации украинских военных, как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, стали точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств ВСУ. После этого подразделения Воздушно-десантных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского. При этом по обнаруженным в результате разведки огневым средствам ВСУ сразу наносились удары с помощью FPV-дронов и огня бронегрупп. В дальнейшем российские десантники штурмом взяли поселок.

Фото: Ukrainian Armed Forces Press service / Reuters

Положение российских войск под Артемовском изменилось

Об освобождении поселка Артемовское российское оборонное ведомство сообщало еще 29 ноября. Тогда в Минобороны заявили, что Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска, отразив три атаки солдат ВСУ. Помимо этого, на донецком направлении военнослужащие ВС России нанесли поражение противнику в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.

Ранее украинская сторона развернула наступление на Артемовск с севера и с юга. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, российские десантники отбили все атаки с севера, а на юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии. Несмотря на это российской армии удалось удержать рубежи, развернуть контрнаступление, отвоевать ряд высот и отодвинуть украинские войска. Эксперт обратил внимание, что полный контроль над городом имеет стратегическое значение, это позволит выйти на краматорскую конгломерацию и обезопасить Донецкую республику от ВСУ.

Зеленский сделал возвращение Артемовска одной из ключевых военных целей

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ноябре, что зимой Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление. Украинский лидер заявил, что украинская армия сможет захватить Артемовск и еще два города. При этом название последних он решил оставить в секрете.

В начале осени ВСУ уже перебросили под Артемовск до сотни мобилизованных сотрудников полиции. Однако, по информации советника врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина, переброшенные полицейские не были подготовлены к боевым действиям, поэтому понесли потери среди живой силы.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Тем временем американские официальные лица и военные аналитики не видят смысла в расходовании войск и техники на разрушенный Артемовск и считают, что он не имеет особой стратегической ценности. На Западе уверены, что для ВСУ было бы более целесообразно сосредоточить силы на юго-востоке.

Артемовск перешел под контроль России 20 мая, бои за город продолжались 224 дня. Минобороны России рассказало, что город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались летом 2022 года, однако полноценное сражение развернулось в октябре.