Минобороны заявило о бегстве украинских военных из-под Артемовска. Что известно о боях за последний путь снабжения ВСУ?
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали при штурме населенного пункта Артемовское (Хромово). Через этот поселок во время сражения за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) проходил последний путь снабжения группировки ВСУ, из-за чего за него шли ожесточенные бои.
В Министерстве обороны России рассказали, что российские десантники из состава Южной группировки при разведке и доразведке с воздуха вскрыли систему обороны противника и обнаружили основные опорные пункты и огневые средства украинских военнослужащих. Бойцы ВДВ огнем артиллерии подавили огневые позиции противника и поразили вскрытые пункты управления. После этого штурмовая авиация нанесла удар по фортификационным сооружениям, где скрывались бойцы ВСУ.
[При штурме поселка] противник бежал, бросив раненых и убитых, часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен
Причиной деморализации украинских военных, как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, стали точные удары по пунктам управления и подавление огневых средств ВСУ. После этого подразделения Воздушно-десантных войск на боевых машинах пехоты БМП-2 и БМД-2 начали штурм Артемовского. При этом по обнаруженным в результате разведки огневым средствам ВСУ сразу наносились удары с помощью FPV-дронов и огня бронегрупп. В дальнейшем российские десантники штурмом взяли поселок.
Положение российских войск под Артемовском изменилось
Об освобождении поселка Артемовское российское оборонное ведомство сообщало еще 29 ноября. Тогда в Минобороны заявили, что Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска, отразив три атаки солдат ВСУ. Помимо этого, на донецком направлении военнослужащие ВС России нанесли поражение противнику в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.
Ранее украинская сторона развернула наступление на Артемовск с севера и с юга. По словам военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, российские десантники отбили все атаки с севера, а на юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии. Несмотря на это российской армии удалось удержать рубежи, развернуть контрнаступление, отвоевать ряд высот и отодвинуть украинские войска. Эксперт обратил внимание, что полный контроль над городом имеет стратегическое значение, это позволит выйти на краматорскую конгломерацию и обезопасить Донецкую республику от ВСУ.
Зеленский сделал возвращение Артемовска одной из ключевых военных целей
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ноябре, что зимой Вооруженные силы Украины продолжат контрнаступление. Украинский лидер заявил, что украинская армия сможет захватить Артемовск и еще два города. При этом название последних он решил оставить в секрете.
В начале осени ВСУ уже перебросили под Артемовск до сотни мобилизованных сотрудников полиции. Однако, по информации советника врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Яна Гагина, переброшенные полицейские не были подготовлены к боевым действиям, поэтому понесли потери среди живой силы.
Тем временем американские официальные лица и военные аналитики не видят смысла в расходовании войск и техники на разрушенный Артемовск и считают, что он не имеет особой стратегической ценности. На Западе уверены, что для ВСУ было бы более целесообразно сосредоточить силы на юго-востоке.
Артемовск перешел под контроль России 20 мая, бои за город продолжались 224 дня. Минобороны России рассказало, что город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации «Южной» группировки войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались летом 2022 года, однако полноценное сражение развернулось в октябре.