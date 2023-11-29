Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:39, 29 ноября 2023Россия

Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

МО сообщило о взятии под контроль ВС России поселка Артемовское в ДНР
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Поселок Артемовское (Хромово) расположен к западу от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики

Министерство обороны России

Российское оборонное ведомство также отчиталось об отражении трех атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенных пунктов Артемовское, Клещеевка и Шумы.

Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

29 ноября Минобороны сообщило, что Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска. Военнослужащим удалось улучшить позиции, отразив три попытки солдат ВСУ атаковать российские подразделения, уточнили в ведомстве. Помимо этого, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, обеспечение полного контроля российских войск над Артемовском имеет стратегическое значение, поскольку это позволит выйти на краматорскую конгломерацию и обезопасить Донецкую республику от ударов ВСУ. По словам эксперта, бои за Артемовск идут давно, они достаточно тяжелые. Он отметил, что Украина развернула наступление с севера и с юга. С севера не удалось, так как российские десантники отбили атаки и смогли частично продвинуться вперед. В то же время на юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии. Тем не менее, указал Кнутов, России удалось удержать рубежи, развернуть контрнаступление, отвоевать ряд высот и отодвинуть украинские воска.

Материалы по теме:
На Украине призвали готовиться к «самой ужасной зиме» в истории. Какие проблемы ждут страну в ближайшие месяцы?
На Украине призвали готовиться к «самой ужасной зиме» в истории. Какие проблемы ждут страну в ближайшие месяцы?
8 ноября 2023
«Они просто гибнут на минных полях» Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
«Они просто гибнут на минных полях»Наступление ВСУ проваливается. Как будут развиваться боевые действия на Украине?
16 августа 2023
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными. Кого из них поддержат США?
На Украине из-за провала контрнаступления обострился конфликт между Зеленским и военными.Кого из них поддержат США?
15 ноября 2023

Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск

Украинский президент Владимир Зеленский в конце сентября говорил, что ВСУ не могут остановиться с наступлением зимы. «Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — сказал он, добавив, что Киев надеется воспользоваться слабостями России. Кроме того, политик пообещал, что украинская армия сможет захватить Артемовск и еще два города.

При этом украинский президент говорил о сложной ситуации для ВСУ на некоторых направлениях. В числе таких он назвал лиманское, артемовское, донецкое и авдеевское направления. Зеленский также признавал, что украинские войска показывают недостаточные результаты в контрнаступлении.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      В ХАМАС решили освободить еще нескольких россиян в знак признательности Путину

      ХАМАС включило в список обмена дочку россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости