Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

МО сообщило о взятии под контроль ВС России поселка Артемовское в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Артемовское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Поселок Артемовское (Хромово) расположен к западу от Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и освободили населенный пункт Артемовское Донецкой народной республики Министерство обороны России

Российское оборонное ведомство также отчиталось об отражении трех атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ населенных пунктов Артемовское, Клещеевка и Шумы.

Российские войска заняли более выгодные позиции в районе Артемовска

29 ноября Минобороны сообщило, что Российская армия заняла более выгодные рубежи в районе Артемовска. Военнослужащим удалось улучшить позиции, отразив три попытки солдат ВСУ атаковать российские подразделения, уточнили в ведомстве. Помимо этого, ВС России нанесли поражение украинским войскам в районах Часова Яра, Клещеевки и Георгиевки.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Как объяснил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, обеспечение полного контроля российских войск над Артемовском имеет стратегическое значение, поскольку это позволит выйти на краматорскую конгломерацию и обезопасить Донецкую республику от ударов ВСУ. По словам эксперта, бои за Артемовск идут давно, они достаточно тяжелые. Он отметил, что Украина развернула наступление с севера и с юга. С севера не удалось, так как российские десантники отбили атаки и смогли частично продвинуться вперед. В то же время на юге некоторые позиции перешли под контроль украинской армии. Тем не менее, указал Кнутов, России удалось удержать рубежи, развернуть контрнаступление, отвоевать ряд высот и отодвинуть украинские воска.

Зеленский обещал продолжить контрнаступление зимой и захватить Артемовск

Украинский президент Владимир Зеленский в конце сентября говорил, что ВСУ не могут остановиться с наступлением зимы. «Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года», — сказал он, добавив, что Киев надеется воспользоваться слабостями России. Кроме того, политик пообещал, что украинская армия сможет захватить Артемовск и еще два города.

При этом украинский президент говорил о сложной ситуации для ВСУ на некоторых направлениях. В числе таких он назвал лиманское, артемовское, донецкое и авдеевское направления. Зеленский также признавал, что украинские войска показывают недостаточные результаты в контрнаступлении.