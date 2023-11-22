Зеленский назвал сложные для ВСУ направления фронта

Зеленский заявил о сложной ситуации на авдеевском и артемовском направлениях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сложной ситуации для Вооруженных сил страны (ВСУ) на авдеевском и артемовском направлениях. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам ежедневного селектора.

«Сводка по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на лиманском, бахмутском, донецком и авдеевском направлениях», — сообщил украинский лидер.

Ранее Зеленский признал, что ВСУ показывают недостаточные результаты в контрнаступлении. По его словам, украинским войскам нужно демонстрировать больше достижений в бою. Он также назвал это нехорошим сигналом.

22 ноября украинский командир сообщил, что российская артиллерия может в любой момент ударить по позициям ВСУ благодаря преимуществу в небе. Как он утверждал, военнослужащие Вооруженных сил России успешно продвигаются и их позиции становятся все ближе.