Российский следователь прострелил машину не позвавшей его на свадьбу знакомой

В Дагестане полицейский выстрелил в машину знакомой, не позвавшей его на свадьбу

В Дагестане следователь прострелил машину своей знакомой, которая не пригласила его на свадьбу дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, женщина из села Коркмаскала припарковала свой автомобиль и отправилась на обед. Вернувшись, она обнаружила на одном из стекол следы выстрела. На следующий день ее машину на дороге подрезал знакомый следователь. Мужчина сел к потерпевшей в автомобиль и признался, что прострелил ей стекло из-за обиды. Оказалось, что полицейский расстроился, когда женщина пригласила его бывшего начальника на свадьбу своей дочери, а его самого — нет.

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