Российский турист устроил автокатастрофу в Гоа и упал в канализацию

Prahaar: российский турист устроил автокатастрофу в Гоа и попал в больницу

Российский турист попал в больницу после того, как устроил автокатастрофу в индийском штате Гоа. Подробностями делится издание Prahaar.

Авария произошла в ночь на субботу, 2 декабря. По данным источника, россиянин Антон Бычков ехал на большой скорости, не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Из-за удара машина с виновником аварии вылетела с дороги и упала в канализационную канаву.

В пострадавшем автомобиле находились пять жителей Индии. Двое из них сидели впереди, они не пострадали, а три человека на заднем сидении не выжили. Россиянин в результате ДТП получил серьезные травмы и был госпитализирован. Местная полиция начала расследование происшествия.

Ранее другой россиянин попал в больницу в тяжелом состоянии после столкновения микроавтобуса с мотоциклом на тайском курорте Пхукет. Его не удалось спасти, при этом в результате аварии пострадали еще шесть путешественников из Китая.