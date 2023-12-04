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19:45, 4 декабря 2023Из жизни

Самый красивый мужчина в Италии решил стать священником

21-летний манекенщик из Италии решил оставить карьеру и посвятить себя Богу
Эдоардо Сантини

Эдоардо Сантини. Кадр: Daily Mail

Манекенщик решил закончить карьеру модели ради того, чтобы стать священником. Об этом сообщает Daily Mail.

21-летний Эдоардо Сантини из Италии, которого в 2019 году признали самым красивым мужчиной на конкурсе красоты ABE Fashion Show, решил оставить мир моды и моделинга. Сантини написал в своих социальных сетях в субботу, 2 декабря, что отныне намерен посвятить себя вере и Богу. По его словам, он уже поступил в духовную семинарию недалеко от Флоренции.

«В 21 год я начал свой путь к духовному сану, если на то будет воля Божья. Я решил бросить работу модели, актерское мастерство и танцы, но я не оставлю свои увлечения, я просто буду использовать их иначе, предложив их Богу», — написал Сантини.

Сантини рассказал подписчикам, что в прошлом году переехал жить к двум священникам и это был «самый прекрасный опыт в его жизни», который вдохновил его на серьезные перемены. Он стал изучать богословие и начал работать в двух приходах Флорентийской епархии. И хотя его «ужасала» мысль отказаться от мечты быть звездой и вместо этого стать священником, он уверился, что не пожалеет об этом решении. По словам Сантини, он почувствовал, что это сделает его счастливым.

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В конце ноября он поделился с подписчиками видео, на котором молится в церкви. Парень подписал ролик: «Я вернулся на свой путь». Он также обновил описание в профиле, теперь в нем написано: «Я христианин, надеюсь стать священником».

У Сантини около семи тысяч подписчиков в соцсетях, где он время от времени публиковал снимки с модельных съемок и из отпуска.

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      Антонина Черташ
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