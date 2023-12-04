Иностранки массово надевают шубы под русские песни и хотят быть «типичными славянками». Почему за этим следят миллионы?

В социальных сетях набрал популярность тренд под названием #SlavicGirl или #SlavicGirlCore, последовательницы которого публикуют фотографии и видеоролики в образах «типичной славянки». Сотни тысяч таких постов появились в TikTok под соответствующим хештегом.

593,5 млн просмотров на сегодняшний день набрали видео с хештегом #SlavicGirl в TikTok

Иностранки повторяют наряды состоятельных женщин Восточной Европы из 2000-х годов

Два обязательных элемента в наряде «типичной славянки» — шуба и меховая объемная шапка-боярка. В идеале они должны быть винтажными. Авторы роликов также делают акцент на броских позолоченных украшениях, высоких сапогах на каблуках, дизайнерских сумках и солнцезащитных очках с логотипами люксовых брендов.

Таким образом, эстетика тренда навеяна стилем состоятельных женщин Восточной Европы из 2000-х годов. В то время главными признаками статуса были крупные золотые украшения, дорогие сумки и меховая одежда. По мнению модных редакторов, тренд #SlavicGirl вдохновлен нулевыми годами и является полной противоположностью популярного минувшей осенью стиля «тихая роскошь».

Кадр: видео @sophiasdaydream

Позируя для TikTok-роликов, современные «типичные славянки» вносят дополнения в узнаваемый образ согласно духу времени. В частности, они отказываются от норки и соболей, отдавая предпочтение шубам и головным уборам из искусственного меха, либо наряжаются в вещи из гардероба старших родственниц.

Особое внимание девушки уделяют макияжу. С его помощью они стараются добиться эффекта, будто только что вернулись с мороза. Здесь им на помощь приходят густые розовые румяна.

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» из видео о «типичных славянках» попала на третье место мирового чарта Spotify

Авторы вирусных постов любят танцевать и иронизировать над представлениями о том, что славянские девушки воспринимают цветы и подарки от мужчин как должное. Обычно их видео сопровождаются песней российской поп-певицы Кати Лель «Мой мармеладный» 2004 года. При этом иностранные тиктокеры, которые пытаются попасть в текст, не знают значения слов «попробуй джага-джага» из песни и просят перевод.

Благодаря тренду #SlavicGirl композиция Кати Лель «Мой мармеладный» заняла третье место в мировом чарте Viral 50 на платформе Spotify

Певица отреагировала на этот тренд, посчитав его общей российской победой. Она подчеркнула, что решение о росте популярности трека по всему миру было принято высшими силами. «Потому что пришло время новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения», — завила артистка.

833 000 постов размещены в TikTok с песней «Мой мармеладный»

Лель рассказала, что ей поступает большое количество предложений о работе на Западе, в том числе от студий Universal и Sony Music. «Многие переживают, думают, что меня заберут, я куда-то улечу или уеду на Запад. Но я безумный патриот своей страны и горжусь, что я россиянка. И знаю, что настал момент, когда Россию ждут невероятные скачки, прорывы мирового масштаба», — объяснила свою позицию артистка.

Именно сегодня, в условиях так называемой отмены всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни «Мой мармеладный» спустя 20 лет с момента ее релиза Максим Фадеев музыкальный продюсер, автор песни «Мой мармеладный»

Одна из последовательниц тренда SlavicGirl привлекла внимание полиции

Ролики с хештегом #SlavicGirl в своих TikTok-аккаунтах разместили многие иностранные блогеры-миллионники, в числе которых Nic Suarez (семь миллионов подписчиков), Valerie Lungu (два миллиона подписчиков), Andreea Bostanica (пять миллионов подписчиков), Jeleniewska (337 тысяч подписчиков).

Тренд поддержали и российские инфлюэнсеры, в том числе Лиза Анохина (40 миллионов подписчиков), Екатерина Толстопятова, более известная как Айм Катюша (2,5 миллиона подписчиков), Валя Карнавал (26 миллионов подписчиков), Катя Адушкина (12 миллионов подписчиков) и другие.

Галина Науманн Кадр: lвидео @naumann_gulina

Некоторые россиянки, устраивая тематические фотосессии, привлекали внимание правоохранительных органов. Так, в конце ноября 41-летняя предпринимательница Галина Науманн позировала у московского Кремля с огромным бутербродом с красной икрой. На видео, которое успели снять до задержания, Галина в шапке и шубе намазывает на хлеб икру.

Полицейских смутил размер бутерброда и количество икры в контейнере: ее там было 14 килограммов. Вопросы вызвал и посыл ролика. В итоге Науманн и ее сотрудницу продержали в участке три часа, выясняя мотивы их действий, и отпустили без претензий. «С одной стороны, восхваляют Россию — что люди хорошо живут, а с другой стороны, вроде и нельзя показывать, что хорошо живешь, поэтому как-то так», — сделала вывод женщина.

