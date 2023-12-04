Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:09, 4 декабря 2023Моя страна

В Туле впервые пройдет выставка механических и электрических звуков

В Туле впервые пройдет выставка механических и электрических звуков

Фото: Alphacolor / Unsplash

В Туле 8 декабря откроется первая выставка механических и электрических звуков. Об этом сообщает MySlo.

Мероприятие под названием «Цех шума» пройдет в музее станка «Октавы». Экспозиция продлится до 20 февраля 2024 года. Ее цель — создать пространство для взаимодействия с индустриальной тематикой. Посетители смогут погрузиться в удивительный мир звуков, исследовать свой опыт с механическими и электрическими устройствами.

Основной акцент сделан на интерактивность и активное участие посетителей в процессе экспериментирования со звуком.

«Цех шума» впервые был создан в 2020 году в Калуге для фестиваля современного искусства «Мост» художником Юрием Мариным. Предметы из бывших заводских цехов ожили и превратились в шумовые машины.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые представили более 150 уникальных экспонатов крупнейшего национального исторического музея России. Начало коллекции положил в 1905 году предприниматель и меценат Петр Щукин, который завещал Историческому музею свое обширное собрание.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские власти подтвердили гибель генерала на СВО. Он был награжден орденом Мужества

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Басков рассказал о нужде в деньгах из-за ремонта

      Москвичам назвали дату прихода 20-градусных морозов

      Парламент России подготовил обращение к ООН о нарушении Украиной прав ребенка

      В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

      Ликвидацию крупнейшего застройщика Китая отложили

      Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

      Внимательная кошка спасла 64 кошки и хозяев

      В СК возбудили дело из-за отравившейся угарным газом семьи из четырех человек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости