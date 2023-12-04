В Туле впервые пройдет выставка механических и электрических звуков

В Туле 8 декабря откроется первая выставка механических и электрических звуков. Об этом сообщает MySlo.

Мероприятие под названием «Цех шума» пройдет в музее станка «Октавы». Экспозиция продлится до 20 февраля 2024 года. Ее цель — создать пространство для взаимодействия с индустриальной тематикой. Посетители смогут погрузиться в удивительный мир звуков, исследовать свой опыт с механическими и электрическими устройствами.

Основной акцент сделан на интерактивность и активное участие посетителей в процессе экспериментирования со звуком.

«Цех шума» впервые был создан в 2020 году в Калуге для фестиваля современного искусства «Мост» художником Юрием Мариным. Предметы из бывших заводских цехов ожили и превратились в шумовые машины.

Ранее сообщалось, что в Сибири впервые представили более 150 уникальных экспонатов крупнейшего национального исторического музея России. Начало коллекции положил в 1905 году предприниматель и меценат Петр Щукин, который завещал Историческому музею свое обширное собрание.