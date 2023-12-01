В Сибири впервые открылась выставка уникального художественного серебра

В Новосибирском художественном музее впервые в Сибири представили более 150 уникальных экспонатов крупнейшего национального исторического музея России. Об этом сообщает «Сиб.фм».

На выставке представлена изделия мастеров из ведущих европейских центров золотого и серебряного дела — Аугсбурга, Лондона, Нюрнберга, Парижа. Среди экспонатов — подлинные шедевры ювелирного искусства. Некоторые из них применялись в быту и служили для демонстрации высокого социального статуса и финансовых возможностей владельца.

Начало коллекции положил в 1905 году предприниматель и меценат Петр Щукин, который завещал Историческому музею свое обширное собрание. Экспозиция строится по хронологии, экспонаты представлены последовательно с конца XVI до начала XX веков.

Выставка будет работать до 25 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в год 300-летия города открыли масштабную выставку в честь основательницы города Екатерины I. В экспозицию вошли 150 экспонатов, связанных с жизнью императрицы и ее окружения. В их числе живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, научные работы из Государственного Эрмитажа. Предметы привезли из Кабинета Петра Великого в Кунсткамере и Галереи Петра I в Эрмитаже.