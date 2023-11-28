В Екатеринбурге пройдет выставка в честь основательницы города Екатерины I

В Екатеринбурге пройдет масштабная выставка в честь Екатерины I

В Екатеринбурге в год 300-летия открыли масштабную выставку в честь основательницы города Екатерины I. Об этом сообщает URA.RU.

Проект запустил центр «Эрмитаж-Урал» совместно с Фондом святой Екатерины. В экспозицию вошли 150 экспонатов, связанных с жизнью императрицы и ее окружения. В их числе живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, научные работы из Государственного Эрмитажа. Предметы привезли из Кабинета Петра Великого в Кунсткамере и Галереи Петра I в Эрмитаже.

Главным экспонатом выставки стал квадратный поднос 1723 года, который Петру Великому подарил основатель Екатеринбургского металлургического завода В.И. Геннин. Посетители выставки смогут увидеть прижизненный портрет Петра Первого, выполненный Яном Купецким, а также отреставрированный портрет Екатерины I Жана-Марка Натье. На выставке также покажут роскошную коляску 1724 года, которой пользовались Петр и Екатерина во время прогулок по Петергофу, и медные деньги, изготовленные в Екатеринбурге во время царствования Екатерины Алексеевны.

Ранее в Екатеринбурге завершили работу над восьмиметровым арт-объектом, который изображает покровительницу города — святую Екатерину. Мурал появился на здании института естественных наук и математики УрФУ. Днем 3D-иллюзия выделяется на фоне стены, а в темное время суток на него проецируют буквы и нимб.