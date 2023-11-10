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19:29, 10 ноября 2023Моя страна

В Екатеринбурге завершили работу над восьмиметровым муралом

В Екатеринбурге появился восьмиметровый мурал с изображением святой Екатерины

Фото: Unsplash

В Екатеринбурге завершили работу над восьмиметровым арт-объектом, который изображает покровительницу города — святую Екатерину. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу фестиваля STENOGRAFFIA.

Мурал появился на здании института естественных наук и математики УрФУ. Днем 3D-иллюзия выделяется на фоне стены, а в темное время суток на него проецируют буквы и нимб. Отмечается, что мурал стал последней работой в сезоне.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проведут фестиваль в честь юбилея фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2». Отмечается, что в 2025 году картине исполнится 25 лет.

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      Алиса Удовик
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