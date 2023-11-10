Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:19, 10 ноября 2023Моя страна

В Екатеринбурге проведут фестиваль к юбилею фильму «Брат-2»

В Екатеринбурге проведут фестиваль к юбилею «Брат-2» Алексея Балабанова

Кадр: Фильм «Брат-2»

Фестиваль в честь юбилея фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» проведут в Екатеринбурге. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал» рассказал бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации», директор радиостанции «Наше радио — Екатеринбург» Олег Гененфельд.

Отмечается, что в 2025 году картине исполнится 25 лет. Юбилей фильма собираются отпраздновать с привлечением современных технологий.

Материалы по теме:
Что-то с памятью моей Премьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
Что-то с памятью моейПремьер-фетишист, суд над свиньей и пакт о забвении: что показали на лучшем кинофестивале России
10 марта 2020
Страна шпионов, царей и олигархов Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Страна шпионов, царей и олигарховГолливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
10 ноября 2020

Так, в частности, героя Сергея Бодрова планируют оцифровать, на экране он будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке.

Агентство добавляет, что в Екатеринбурге также представили общественности сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» Балабанова. В нем 10 различных историй, часть из которых посвящена персонажам фильма, а часть — его идеям.

Ранее в ноябре стало известно, что в Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Об этом сообщили в пресс-службе местного краеведческого музея.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      В России появился новый способ мошенничества. В чем секрет многоходовой схемы с сервисами объявлений?

      В России предложили разрешать тратить маткапитал на покупку автомобиля

      Россиянам расскажут о борьбе с кибербуллингом

      Семейную ипотеку предложили распространить на «вторичку» для некоторых россиян

      Открыт редкий тип переменных звезд

      В российском лесу нашли схрон с мефедроном на 100 миллионов рублей

      В России раскрыли «спиртовые» схемы теневого алкорынка

      Российские компании нашли способ обогатиться в условиях изоляции

      CNN и Associated Press прекратили работу с освещавшим атаку ХАМАС фоторепортером

      Военный эксперт рассказал о плачевном положении ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости