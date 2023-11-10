В Екатеринбурге проведут фестиваль к юбилею фильму «Брат-2»

В Екатеринбурге проведут фестиваль к юбилею «Брат-2» Алексея Балабанова

Фестиваль в честь юбилея фильма режиссера Алексея Балабанова «Брат-2» проведут в Екатеринбурге. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Урал» рассказал бывший директор и автор текстов группы «Смысловые Галлюцинации», директор радиостанции «Наше радио — Екатеринбург» Олег Гененфельд.

Отмечается, что в 2025 году картине исполнится 25 лет. Юбилей фильма собираются отпраздновать с привлечением современных технологий.

Так, в частности, героя Сергея Бодрова планируют оцифровать, на экране он будет прогуливаться не по набережной Гудзона, а по Плотинке.

Агентство добавляет, что в Екатеринбурге также представили общественности сборник комиксов по мотивам фильма «Брат» Балабанова. В нем 10 различных историй, часть из которых посвящена персонажам фильма, а часть — его идеям.

Ранее в ноябре стало известно, что в Архангельске открылась интерактивная выставка икон и храмовой скульптуры «Неземная красота». Об этом сообщили в пресс-службе местного краеведческого музея.

