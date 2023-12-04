США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ

WP: США и Украина обвинили друг друга в ошибках и просчетах контрнаступления ВСУ

США и Украина обвинили друг друга в ошибках и просчетах наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, полученной в ходе бесед с более чем 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и Европы, военные эксперты пришли к выводу, что Украина недоработала в базовой военной тактике, в том числе в использовании наземной разведки для определения плотности минных полей при контрнаступлении.

В свою очередь, Киев ответил, что американцы не понимают, как ударные беспилотники и другие технологии изменили ситуацию на поле боя.

Ранее сенатор Конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон высказал мнение, что единственный способ завершить российско-украинский конфликт — урегулирование посредством переговоров о мире. По его словам, Россия не проиграет в этом конфликте, потому что обладаем всеми необходимыми для победы ресурсами.