Стали известны обогатившиеся за счет конфликта на Украине страны

Politico: Израиль, Турция и Южная Корея обогатились за счет конфликта на Украине

Израиль, Турция и Южная Корея обогатились за счет военных контрактов в ходе конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщает журнал Politico.

Исследователи отмечают, что за 2022 год доходы четырех турецких оборонных компаний увеличились на 22 процента. Выручка израильских предприятий военно-промышленного комплекса увеличилась в среднем на 6,5 процента. В 2023 году аналогичный рост можно наблюдать и в отношении южнокорейских производителей оружия благодаря заключенным с ОАЭ и Польшей оборонным контрактам, указывает SIPRI.

По словам директора программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Сюдро, промышленность этих стран уже нацелена на производство необходимых для ведения современной войны вооружений: дронов и тяжелой артиллерии.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar, являющаяся производителем дронов Bayraktar, собирается за полтора года достроить на Украине завод по производству беспилотных летательных аппаратов.