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08:39, 4 декабря 2023Забота о себе

Страдающим от неконтролируемого желания секса с токсичными бывшими дали совет

Фото: Unsplash

Если интимные встречи с экс-партнером продолжаются и не приносят радости, стоит положить им конец заочно, считает секс-эксперт Закари Зейн. Такой совет он дал людям, страдающим от неконтролируемого желания секса с токсичными бывшими, в колонке для издания Men's Health.

К Зейну обратился мужчина, бывшая девушка которого осталась в его компании после разрыва. «Наши отношения были токсичными и хаотичными. Мы много кричали, винили друг друга во всем, то ненавидели, то любили и хотели пожениться. Мы расстались по обоюдному согласию, но раз в месяц видимся в баре с общими друзьями, напиваемся, и у нас случается сумасшедше прекрасный секс», — рассказал он, добавив, что каждый раз сожалеет о решении снова переспать с бывшей, но не может остановиться.

По мнению мужчины, продолжение этих встреч ничего хорошего не сулит, однако он переживает, что девушка разозлится на него за отказ снова встречаться. В ответ Зейн посоветовал ему поговорить с бывшей возлюбленной, и желательно не в баре, а заочно и трезвым. «Текстовое сообщение подойдет. Вы уже расстались, у вас нет отношений. Когда напишете ей, будьте честны и прямолинейны, лаконичны. Чем больше вы будете стараться объяснить, почему не хотите с ней спать, тем проще ей будет протестовать», — написал секс-эксперт. Он также уточнил, что в сообщении нужно описывать собственные чувства и нужды, а не винить в чем бы то ни было девушку.

Зейн предложил отправить бывшей возлюбленной такое сообщение: «Привет! Я подумал и решил, что больше не хочу спать вместе. Просто хотел предупредить перед следующей нашей встречей»

Если женщина перезвонит, эксперт посоветовал отвечать ей спокойно, а в следующую очную встречу постараться избегать употребления алкоголя.

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      Александра Лисица
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