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12:32, 4 декабря 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил об опасности популярной у мужчин группы препаратов

Фото: Laurynas Me / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» предупредил, что лекарства для лечения эректильной дисфункции могут вызывать меланому. Выпуск, в котором специалист заявил об опасности популярной у мужчин группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал об исследовании, в котором установили связь между приемом препаратов для потенции и риском развития меланомы.

«Мужчины, принимающие лекарства против эректильной дисфункции — голубые таблетки — немножко, незначительно, но статистически достоверно чаще страдают меланомой», — объяснил доктор, добавив, что меланома — пятая по частоте разновидность рака у мужчин и женщин.

Ранее Мясников перечислил неочевидные причины возникновения заложенности носа. В этот список доктор включил аллергию, повышенную кислотность, сниженную функцию щитовидной железы, употребление алкоголя, а также прием препаратов для лечения эректильной дисфункции.

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      Олег Давыдов
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