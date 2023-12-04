Врач предупредил об опасности популярной у мужчин группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» предупредил, что лекарства для лечения эректильной дисфункции могут вызывать меланому. Выпуск, в котором специалист заявил об опасности популярной у мужчин группы препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал об исследовании, в котором установили связь между приемом препаратов для потенции и риском развития меланомы.

«Мужчины, принимающие лекарства против эректильной дисфункции — голубые таблетки — немножко, незначительно, но статистически достоверно чаще страдают меланомой», — объяснил доктор, добавив, что меланома — пятая по частоте разновидность рака у мужчин и женщин.

Ранее Мясников перечислил неочевидные причины возникновения заложенности носа. В этот список доктор включил аллергию, повышенную кислотность, сниженную функцию щитовидной железы, употребление алкоголя, а также прием препаратов для лечения эректильной дисфункции.