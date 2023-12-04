В российской школе обнаружили змею

В томской школе уборщица нашла змею

В Елгайской школе города Томска нашли змею. Фотографию рептилии разместил Telegram-канал «Регион 70».

Журналистам «Вести. Томск» в пресс-службе районной администрации рассказали, что животное обнаружила уборщица утром в фойе школы. Змея была длиной 15 сантиметров.

Вид змеи сотрудники учебного заведения пытались определить в интернете и решили, что она ядовитая. На вызов в местной санэпидемстанции посоветовали работникам самим ее убить и выбросить. Подозрения не подтвердились — это оказался обыкновенный уж. Преподаватель биологии сейчас сооружает для него временный террариум.

В российской столице жители многоэтажного дома обнаружили змею в подъезде. Двухметрового питона приютил у себя один из соседей.