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20:42, 4 декабря 2023Из жизни

Уборщик прикинулся стоматологом и просто так удалил пациенту передние зубы

В Турции уборщик выдал себя за стоматолога и удалил пациенту передние зубы

Фото: Ozkan Guner / Unsplash

В городе Стамбуле, Турция, работающий в стоматологической клинике уборщиком мужчина выдал себя за врача и удалил пациенту передние зубы без медицинских показаний. Об этом сообщает Oddity Central.

Джемаль Шенаслан прикинулся стоматологом, ответив на звонок 42-летнего пациента Хакана Йылдирима. Мужчина жаловался на сильную зубную боль и хотел записаться на срочный прием. Уборщик пригласил мужчину в медицинское учреждение и вечером того же дня осмотрел его, выдавая себя за специалиста.

После быстрого осмотра Шенаслан заявил, что пациенту необходимо удалить четыре передних зуба. Когда Йылдирим засомневался в необходимости столь радикального лечения, уборщик рассердился и попросил не учить его работать. Он также отметил, что преподает в стоматологическом университете.

Уборщик убедил пациента удалить зубы, утверждая, что на их месте ему позже установят импланты, и приступил к хирургической операции. За болезненную процедуру Шенаслан потребовал заплатить ему тысячу турецких лир (три тысячи рублей). После этого уборщик выписал Йылдириму лекарства по рецепту и отправил в аптеку. Когда пациент передал рецепт фармацевту, тот заявил, что он не был заверен печатью.

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На следующий день Йылдирим начал мучиться от сильной боли и вернулся в клинику. Он поговорил с одним из стоматологов и рассказал, что его оперировал Шенаслан. В этот момент пациент узнал, что мужчина на самом деле работает уборщиком и не имеет медицинского образования.

Состояние Йылдирима резко ухудшалось: его лицо опухло, а под глазами появились синяки. Он попал в отделение неотложной помощи. Отмечается, что боль, которую постоянно испытывал пациент, стала терпимой лишь через месяц.

Пострадавший подал в суд на Шенаслана. Как заявил адвокат Йылдирима, уборщик нанес ему как физическую, так и психологическую травму. Уборщика приговорили к 2,5 года тюремного заключения за осуществление стоматологических услуг без образования. Кроме того, его обязали выплатить компенсацию Йылдириму за нанесенную травму.

Ранее сообщалось, что в Северной Ирландии гинеколог признался, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. После рождения ребенка он без ведома роженицы и медицинских показаний перевязал ей маточные трубы.

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