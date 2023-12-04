Гинеколог стерилизовал женщину без ее ведома

В Великобритании гинеколог стерилизовал женщину после рождения ребенка

В Северной Ирландии (Великобритания) гинеколог признался, что стерилизовал пациентку без медицинской необходимости. Об этом сообщает BBC News.

Врач Дэвид Сим проводил экстренное кесарево сечение в сентябре 2021 года. После рождения ребенка он без ведома роженицы и медицинских показаний перевязал ей маточные трубы. Эта манипуляция необратима и делает повторные беременности невозможными.

На заседание Трибунала практикующих врачей (MPTS) Сим признал, что стерилизация не была необходима для спасения жизни женщины или предотвращения вреда ее здоровью. Он согласился, что его действия нарушают репродуктивные права женщины.

С 2006 года у пациентки было 11 беременностей, и она неоднократно обращалась к Симу за помощью. Они дважды обсуждали возможную стерилизацию, однако в итоге женщина не дала на нее согласия.

В начале года Сим ушел на пенсию и отказался от врачебной лицензии.

Ранее сообщалось, что в США акушер-гинеколог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Правда выяснилась лишь через 34 года после процедуры, когда дочь женщины сделала ДНК-тест.