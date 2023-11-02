Врач тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время процедуры ЭКО

В США врач оплодотворил пациентку своей спермой во время процедуры ЭКО

В США акушер-гинеколог тайно оплодотворил пациентку своей спермой во время процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает The Seattle Times.

67-летняя Шэрон Хейс обратилась к врачу Дэвиду Клейпулу из города Спокан, штат Вашингтон, в 1989 году. Женщина и ее муж не могли самостоятельно зачать ребенка, поэтому их первый ребенок появился на свет благодаря ЭКО. На эту же процедуру они решились спустя 10 лет, когда захотели второго ребенка.

По словам Шэрон, обратиться к Дэвиду ей посоветовал друг. Она признается, что чувствовала себя тревожно на приемах у врача. Несмотря на это, женщина продолжила наблюдаться у гинеколога. Она посещала приемы в течение шести месяцев и прошла несколько процедур искусственного оплодотворения, прежде чем забеременела. Как утверждал Дэвид, для проведения процедур он выбирал доноров, похожих на мужа пациентки.

В 1990 году у Шэрон родилась дочь Брианна. С раннего возраста у ребенка начались проблемы со здоровьем. В четыре года у девочки диагностировали лейкемию, а в старших классах школы вирус Эпштейна-Барра. Во взрослом возрасте Брианна, которой сейчас 33 года, перенесла пять операций на тазобедренном суставе, в результате чего ей пришлось заново учиться ходить и регулярно проходить курсы физиотерапии. Кроме того, женщина начала страдать от расстройства сна.

Желая узнать свою предрасположенность к другим заболеваниям, Брианна сделала ДНК-тест, чтобы найти возможных родственников. Она загрузила результаты анализа на генеалогические сайты и обнаружила, что у нее есть несколько братьев и сестер. Вскоре на одном из генеалогических сайтов родственники нашли Дэвида. Результаты ДНК братьев и сестер совпали с анализом мужчины. Так сразу несколько родственников узнали, что Дэвид является их отцом.

Брианна сразу сообщила о произошедшем матери. По словам Шэрон, она чувствовала себя так, будто над ней провели научный эксперимент. В течение года она испытывала сильный стресс, в результате которого попала в больницу. «Я была сама не своя, потому что только и делала, что сидела, плакала и спала целыми днями», — рассказывает она.

Шэрон подала иск против Дэвида, обвинив его в мошенничестве и медицинской халатности. Кроме того, согласно иску, врач нарушил закон Вашингтона о защите прав потребителей, брав с пациентки деньги за собственную сперму. Шэрон потребовала возмещения ущерба за нанесенные ей физические и психологические травмы.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, который утверждает, что стал отцом 170 детей, рассказал о намерении распространять свою сперму до конца жизни. По словам мужчины, он получает так много радости от эмоций будущих матерей, что не планирует прекращать заниматься любимым делом.