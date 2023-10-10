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02:08, 10 октября 2023Из жизни

Донор спермы стал отцом 170 детей и решил продолжать до конца жизни

Фото: Fred Prouser / FSP / ME / Reuters

Мужчина из Великобритании, который утверждает, что стал отцом 170 детей, рассказал о намерении распространять свою сперму до конца жизни. Об этом пишет Daily Mirror.

52-летний британец Джо, который не пожелал называть свою фамилию, занимается донорством спермы несколько десятилетий, но не зарабатывает на этом. Джо утверждает, что получает так много радости от эмоций будущих матерей, что не намерен прекращать заниматься любимым делом. Впрочем, мужчина признается, что из-за хобби не может построить серьезные отношения.

Британец не ограничивается сдачей спермы для искусственного оплодотворения. Он также предоставляет услуги естественного и «частично естественного» оплодотворения. Эти способы предполагают секс с женщинами, которым нужен донор, но во втором случае он включает лишь самые необходимые для зачатия действия. По словам Джо, большинство женщин, с которыми он встречался, первоначально находили его ради донорства, а потом продолжали общение. Мужчина называет такие отношения «обратными», потому что они начинаются уже после секса.

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«Я не уйду на пенсию до самого конца или до того, как какая-нибудь невероятная женщина не сведет меня с ума», — заявил мужчина. Британец считает, что «должен быть доступен для женщин в любое время, невзирая на обстоятельства», и редкая избранница сможет с этим смириться. Сейчас у Джо нет партнерши, но он надеется встретить ту, которая полюбит его таким, какой он есть — примет количество его детей и сама захочет родить от него.

Мужчина рассказал журналистам, что главная неприятность его хобби — это неловкость во время естественного и особенно частично естественного оплодотворения. Часто женщины не могут правильно организовать встречу в день овуляции, и процессу мешают дети и животные, находящиеся в доме.

У Джо есть собственные дети, но он старается поддерживать контакт и с теми, для чьих матерей он стал донором. Он советует женщинам рассказывать сыновьям и дочерям правду об их биологическом отце, чтобы позже у них не возникало сомнений и смешанных эмоций на этот счет.

Ранее сообщалось, что голландец, которого прозвали «сперминатором» за то, что он стал отцом более 600 детей, продолжил сдавать сперму, несмотря на запрет суда. Мужчина утверждает, что помогает только тем матерям, которые уже родили от него одного ребенка.

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    Антонина Черташ
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