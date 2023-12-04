Украинские солдаты рассказали о пробуждении под призывы сдаться

Солдат ВСУ стали будить по утрам призывами сдаться в плен

Украинские солдаты рассказали, что по утрам они просыпаются от призывов сдаться в плен. Свое пробуждение они сняли на видео, которое публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Вот так нас будят каждое утро», — гласит подпись к ролику.

Ранее военные пожаловались, что утром им включают песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Композицию громко транслировали солдаты с российских позиций.