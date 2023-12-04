Украинский военком признал годным к службе инвалида без ноги

Рогов: в Киеве мужчину без ноги сочли годным к военной службе

Киевский территориальный центр комплектации (ТЦК, аналог военкомата) признал годным мужчину с ампутированной ногой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он выложил фото временного удостоверения военнообязанного, на котором указано, что у призывника выявлена «ампутационная культя правой ноги выше уровня верхней трети голени». При этом комиссия сочла мужчину «ограниченно функциональным» и признала годным к военной службе.

Ранее сообщалось, что мобилизованный гражданин Украины сбежал из ТЦК через зарешеченное окно второго этажа и бросился бежать по оживленной улице. Побег мужчины попал на видео. Инцидент предположительно произошел в городе Мукачево Закарпатской области. На кадрах видно, что в решетке на окне оказалась брешь, призывник с трудом в нее пролез и оказался снаружи. На видео запечатлено, как за украинцем погнался мужчина в военной форме.