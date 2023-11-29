Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:24, 29 ноября 2023Бывший СССР

Украинец сбежал из военкомата через зарешеченное окно

Мобилизованный украинец сбежал из военкомата через зарешеченное окно 2 этажа

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мобилизованный гражданин Украины сбежал из территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата), он вылез через зарешеченное окно второго этажа и бросился бежать по оживленной улице. Побег мужчины попал на видео, его опубликовал журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

Инцидент предположительно произошел в городе Мукачево (Закарпатская область). На кадрах видно, что в решетке на окне оказалась брешь, призывник с трудом в нее пролез и оказался снаружи. На видео запечатлено, как за украинцем погнался мужчина в военной форме.

Ранее на видео попал акт «силовой» мобилизации в Львовской области, там трое военных напали на мужчину в гражданском возле продуктового магазина. Другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове: сотрудники военкомата силой затолкали человека в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о согласии в окружении Зеленского с мнением Залужного

      Россиянка описала отель в Берлине фразой «ремонт со времен Третьего рейха»

      Иранский дрон пролетел рядом с атомным авианосцем США в Персидском заливе

      Названа самая неэффективная техника ВСУ

      Экипажи российских штурмовиков уничтожили замаскированные позиции ВСУ

      Украинец сбежал из военкомата через зарешеченное окно

      В ХАМАС рассказали о желании продлить перемирие с Израилем

      Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о продлении перемирия

      Мужчины и женщины вспомнили о самом отвратительном сексуальном опыте

      Порномодель рассказала о сложностях в отношениях с бойфрендом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости