Мобилизованный украинец сбежал из военкомата через зарешеченное окно 2 этажа

Мобилизованный гражданин Украины сбежал из территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата), он вылез через зарешеченное окно второго этажа и бросился бежать по оживленной улице. Побег мужчины попал на видео, его опубликовал журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

Инцидент предположительно произошел в городе Мукачево (Закарпатская область). На кадрах видно, что в решетке на окне оказалась брешь, призывник с трудом в нее пролез и оказался снаружи. На видео запечатлено, как за украинцем погнался мужчина в военной форме.

Ранее на видео попал акт «силовой» мобилизации в Львовской области, там трое военных напали на мужчину в гражданском возле продуктового магазина. Другой случай принудительной мобилизации произошел во Львове: сотрудники военкомата силой затолкали человека в микроавтобус, несмотря на сопротивление его знакомых.