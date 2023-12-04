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09:19, 4 декабря 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла отмена и задержка свыше 80 рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 82 рейсов

Фото: Anete Lūsiņa / Unsplash

В трех московских аэропортах 4 декабря произошла отмена и задержка по меньшей мере 82 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 35 воздушных судов, четырех — отменили. Во Внуково перенесли 25 авиарейсов, два — отменили. Более того, в Шереметьево задержали 36 рейсов, один — отменили.

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Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее летевший в Москву пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, следовавшим в российскую столицу из Калининграда. Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна.

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      Фариза Бацазова
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