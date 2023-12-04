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03:52, 4 декабря 2023Мир

В Австрии потребовали от Запада пойти ва-банк в вопросе Украины

Полковник Райснер: Украину ждет поражение, если Запад не пойдет ва-банк

Фото: Stringer / Reuters

Западные страны должны идти ва-банк в вопросе помощи Украине, иначе ей грозит поражение в конфликте. Такое мнение высказал полковник австрийской армии Маркус Райснер в разговоре с Tagesschau.

Он подчеркнул, что Киеву необходимы поставки оружия, поскольку они имеют решающее значение. «Это война на истощение, и все решается в первую очередь ресурсами, а не моральным духом», — отметил полковник.

По его словам, в Европе сейчас ощущается некое «похмелье». Райснер пояснил, что прежде союзникам казалось, что предоставляемой ими военной помощи достаточно, но это «не тот случай». Он призвал Запад определиться, готов ли он оказывать поддержку Украине. «Тогда ему придется сделать больше. Если он к этому не готов, то он должен объявить об этом», — потребовал офицер.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о неспособности Украины самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией.

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      Марина Совина
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