В Болгарии понадеялись на снятие президентского вето на поставку 100 БТР Украине

БНТ: премьер Болгарии Денков заявил о скором снятии вето на поставку 100 БТР ВСУ

Вето болгарского президента Румена Радева на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 бронетранспортеров (БТР) вскоре будет снято, заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков. Его цитирует телеканал БНТ.

«Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу повода для комментариев», — сказал премьер.

По словам спикера Народного собрания Болгарии Росена Желязкова, большинство парламентариев имеют четкую и последовательную позицию по Украине и настроены добиться снятие вето на поставку бронетехники.

Ранее Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу ВСУ бронетранспортеров из арсеналов болгарского МВД. Украинская сторона должна также получить вооружение и запчасти к поставляемой технике.