Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:40, 4 декабря 2023Мир

В Болгарии понадеялись на снятие президентского вето на поставку 100 БТР Украине

БНТ: премьер Болгарии Денков заявил о скором снятии вето на поставку 100 БТР ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вето болгарского президента Румена Радева на поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) 100 бронетранспортеров (БТР) вскоре будет снято, заявил премьер-министр Болгарии Николай Денков. Его цитирует телеканал БНТ.

«Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу повода для комментариев», — сказал премьер.

По словам спикера Народного собрания Болгарии Росена Желязкова, большинство парламентариев имеют четкую и последовательную позицию по Украине и настроены добиться снятие вето на поставку бронетехники.

Ранее Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу ВСУ бронетранспортеров из арсеналов болгарского МВД. Украинская сторона должна также получить вооружение и запчасти к поставляемой технике.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского оценили вероятность отставки Залужного

      Россиянин спас соседку благодаря шестилетней дочери и попал на видео

      В Ростовской области сработали системы ПВО

      В Минсельхозе отреагировали на информацию о подорожании пельменей и колбасы

      Ряженый гусар забрался по водосточной трубе ради кроссовок

      Бурунов раскрыл свое отношение к сериалу «Слово пацана»

      Еврокомиссия выполнила условия по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

      В Нидерландах высказались против поставок оружия Украине

      В Молдавии вызвали на слушания собиравшего в зону СВО отряд бойцов политика

      Тимоти Шаламе высмеяли в сети из-за блестящего топа словами «залез в шкаф Кайли»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости