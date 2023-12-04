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13:50, 4 декабря 2023Россия

В ДТП с микроавтобусом в российском регионе пострадали семь человек

В Удмуртии семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Балезинском районе Удмуртии семь человек, в том числе двое детей, пострадали в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД, пишет ТАСС.

Отмечается, что авария произошла утром 4 декабря, столкнулись два легковых автомобиля «УАЗ» и «Лада», а также микроавтобус Mercedes.

«В результате ДТП травмы получили шесть пассажиров микроавтобуса: две девочки 2008 года рождения, две девушки 2005 года рождения, женщина 1955 года рождения, мужчина 1960 года рождения. Также травмы получила женщина 1958 года рождения из автомобиля УАЗ», — пояснили в ГИБДД.

По информации зампредседателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, шесть человек доставили в Глазовскую межрайонную больницу. После оказания помощи пятерых отправили на амбулаторное лечение. При этом одну женщину госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее стало известно, что трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП на территории одного из гарнизонов на Камчатке. Инцидент произошел из-за наезда легкового автомобиля, владелец которого не справился с управлением.

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      Никита Абрамов
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