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14:26, 4 декабря 2023Россия

В Госдуме призвали публично наказывать за доносы на семьи

Депутат Госдумы Милонов призвал публично наказывать за доносы на семьи

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Традиционалистские семьи», которые воспитывают детей скромнее, чем их соседи, часто сталкивается с доносами. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, который поддержал введение наказания за ложные доносы на семью, сообщает «Газета.ру».

«Семья должна быть защищена от доноса, потому что доносы стали просто бичом. К сожалению, со времен Михаила Афанасьевича Булгакова и борьбы за подвальное помещение ничего не поменялось», — сказал Милонов.

Депутат не пояснил, каким именно должно быть наказание для доносчиков, отметив лишь, что подобные случаи следует выносить в публичное пространство. «Этот дух доносительства на семьи должен быть искоренен. При этом должен быть абсолютно объективный контроль за теми случаями, когда действительно нарушаются права ребенка, а таких случаев очень много», — резюмировал он.

Ранее Милонов предложил авторам снежных пенисов, которые стали массово появляться на улицах Екатеринбурга, набить на лбу такие же татуировки. Он добавил, что, если автор скульптуры — несовершеннолетний, к ответственности следует привлечь его родителей.

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      Игорь Дмитров
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