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16:10, 4 декабря 2023Россия

В Госдуму внесли уточняющий понятие «соотечественник» законопроект

Депутат Матвеев внес в Думу законопроект, уточняющий понятие «соотечественник»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект, который уточняет понятие «соотечественник». Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

Отмечается, что законопроект внес депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. В тексте пояснительной записки говорится, что документ предлагает исключить автоматическое причисление к соотечественникам всех лиц, которые проживают в государствах, входивших в состав бывшего СССР. Помимо того, отмечается, что соотечественники должны иметь одно отечество.

«В новой редакции соотечественниками являются лица, относящиеся к национальностям Российской Федерации, указанным в статье 2 федерального закона № 99-ФЗ, и народам, не имеющим за ее пределами своих национальных государств (за исключением белорусов и украинцев как части триединого с русским народа)», — следует из пояснительно записки.

Ранее МВД России выступило с предложением ввести понятие «соглашение о лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане. В соглашении, в частности, говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц.

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      Никита Абрамов
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