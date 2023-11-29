МВД захотело обязать мигрантов подписывать «соглашение о лояльности»

МВД предложило ввести «соглашение лояльности» при въезде в РФ для мигрантов

МВД России выступило с предложением ввести понятие «соглашение лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане. Как сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный законопроект, соглашение подразумевает согласие мигрантов на соблюдение ряда ограничений и правил, направленных на защиту национальных интересов, при въезде в страну.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — следует из документа.

В соглашении говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц. Документ также предусматривает запрет злоупотреблять правом на свободу информации, «в том числе путем распространения сведений, направленных на умаление или склонение к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей, в том числе представлений о браке как союзе мужчины и женщины, семье, материнстве, отцовстве, детстве, на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, на искажение исторической правды о подвиге советского народа при защите Отечества».

В перечень ограничений и запретов в «соглашение лояльности» включили действия, которые направлены на побуждение к изменению, принятию или отмене законов, и небрежное отношение к природе и материальным и культурным ценностям в России. Мигрантам также будет нельзя проявлять неуважение к многообразию региональных этнокультурных укладов жизни населения России.

Ранее МВД подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Это предполагает введение нескольких запретов и ограничений — в частности, предлагается запретить мигрантам водить автомобиль и переводить деньги. Сенатор Андрей Клишас впоследствии заявил, что Совфед может поддержать такую инициативу при одном условии: если ограничения прав нелегальных мигрантов будут применяться для их выдворения с территории России.