В Госдуму внесут законопроект об уточнении понятия «соотечественник»

Депутат Матвеев: в ГД внесут законопроект об уточнении понятия «соотечественник»

В Госдуму в понедельник, 4 декабря, внесут законопроект, который уточняет понятие «соотечественник». Об этом сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram-канале.

«Он [проект закона] исключает слова "как правило" из действующей редакции Федерального закона "О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" от 24.05.1999 N 99 ("относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации")», — уточнил парламентарий, добавив, что документ вводит два обязательных критерия.

Во-первых, «соотечественник» должен знать русский язык, а если его родственники также хотят получить гражданство, они также должны знать язык. Во-вторых, «соотечественник» не должен предсталять народ, который образовал за границей независимое национальное государство. Это не касается украинцев и белорусов, уточнил Матвеев.

Депутат назвал целью внесения законопроекта убрать лазейку, которая позволяет под видом «соотечественников» переселяться в Россию мигрантам, которые образовали собственные независимые государства. Матвеев сослался на оценки экспертов, которые утверждают, что если в начале программы добровольного переселения соотечественников в Россию было 80 процентов славян, то сейчас все наоборот.

«Львиная доля Средней Азии и Закавказья переселяется в Россию и получает гражданство не как "соотечествнники" , а по факту наличия вида на жительство, которое тоже получить в России не трудно», — подытожил парламентарий.

Ранее МВД России выступило с предложением ввести понятие «соглашение лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане. В соглашении, в частности, говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц.