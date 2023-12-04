В Израиле решили уничтожить членов ХАМАС по всему миру

Глава контрразведки Бар: Израиль уничтожит всех членов ХАМАС по всему миру

Глава Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил о планах уничтожить всех членов палестинского радикального движения ХАМАС по всему миру. Его слова передает издание Times of Israel.

Он напомнил, что такую цель поставили власти страны. «И мы намерены это сделать. Всех и везде — в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», — подчеркнул Бар.

Он пообещал, что все бойцы ХАМАС будут ликвидированы, даже если это займет несколько лет. Кроме того, глава контрразведки страны признал провал в работе спецслужбы накануне нападения палестинской стороны 7 октября, однако заверил, что она извлекла уроки из своих ошибок.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант возложил ответственность за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа на ХАМАС. По его словам, движение отказалось вернуть 17 женщин и детей, взятых в плен.